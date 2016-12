Les nouveautés mascara été 2012

Maquillage

Les nouveautés mascara été 2012Cet été 2012, le mascara se voit ostensiblement. Tout est dans la démesure, rien dans la discrétion. Un mascara qui nous façonne des cils à l'image des pâtes d'araignées tant détestées, ça existe bel et bien. Des cils pharaoniques, longs et volumineux, c'est ce dont nous rêvons toutes. D'un simple battement de cils, votre atout séduction suprême : votre regard, ne laissera personne indifférent.

Pour afficher le regard de la sublime Nathalie Portman, égérie de Dior, offrez vous le mascara de la marque. Vos cils seront recourbés à l'extrême.

1) Mascara Diorshow, DIOR – 28 €Le mascara Hypnôse Star de Lancôme vous permettra d'arborer une « courbure hollywoodienne » selon la présentation qui en est faite. Un regard à la « Betty Boop » garanti avec ce mascara ultra glamour.

2) Mascara Hypnôse Star, LANCOME – 28.15 € Un mascara conçu pour vous donner l'effet de porter des faux cils. C'est un volume à outrance assuré grâce à ce mascara de la marque Yves Saint Laurent.

3) Mascara Volume Effet Faux Cils Shoking, YVES SAINT LAURENT – 28.50€ Chanel vous présente une nouvelle édition de son mascara Inimitable Intense qui fait prendre une nouvelle dimension à vos cils.

4) Mascara Inimitable Intense, Chanel – 28.40 €

Ce mascara enrichi à l'hydra-collagène, repulpe vos cils pour un volume à couper le souffle à l'image d'Eva Longoria .

5) Mascara Extra Volume Collagène, L'OREAL – 15.95 € (environ)

Le nouveau mascara haute définition de chez M.A.C pour des cils allongés, recourbés, volumisés et définis tout en ayant l'air « naturelles ».

6) Mascara Extended Play Lash, MAC – 19.50 €

