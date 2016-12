Maquillage

Tendances maquillage été 2012 Navigation : Beauté Tendances maquillage été 2012

L'été 2012 est placé sou le signe de la couleur. En petites touches ou carrément de façon ostentatoire, la couleur est à l'honneur. Alors voici les tendances maquillage de cet été 2012 et quelques conseils pour les adopter.

Petit préliminaire : un teint lumineux, zéro défautLa beauté commence d'abord par une belle peau. Et une belle beau nécessite un soin tout particulier et notamment une hydratation quotidienne. En cet été 2012, l'effet peau nue fait fureur sur les podiums. Qui n'aimerait pas afficher un teint zéro défaut, un teint impeccable ?

Pour cela offrez vous les fonds de teint Gemey Maybelline.

I) Dream Nude Mousse, GEMEY MAYBELLINE : Miracle de légèreté. Effet 100% Peau nue – 13 € (50ml)

Un crayon contour des yeux coloré

En cet été 2012, les couleurs pétantes sont le « must have » également niveau maquillage. Vous pourrez oser la couleur et même jusqu'au bout des doigts. Pour ce qui est du contour des yeux, un crayon résolument coloré fera l'affaire.



II) Diorshow liner waterproof, DIOR : avec stylo rétratable – 20.90 €Le color block

Nous l'avons dit et redit, la couleur est notre maitre mot de cet été 2012 et le color block, tendance incontournable de cette saison en est la démonstration.



III) Ombres à paupières, BOURJOIS : fard à paupières intense – 11.30 €Une bouche rosée par un rouge à lèvre ou un gloss

Atout séduction numéro 1, les lèvres seront glossies ou parées d'un rouge à lèvres dans des tons rosés.

IV) Gloss, CHANEL : lèvres scintillantes – 25.90 €

V) Rouges à lèvres ROUGE COCO, CHANEL : rouge crème hydratant – 29.90 € Le smoky et un rouge à lèvre intense

Les yeux smoky ou charbonneux ne sont plus à réserver à vos sorties en soirée. Vous pourrez le porter quotidiennement en journée tout en l'associant à un rouge à lèvre bien prononcé. Finis les codes « yeux maquillés = lèvres naturelles », osez porter les 2 (comme sur la photo) et sans complexes.



VI) Fards à paupières HEY SAILOR, MAC – 18 €

VII) Crayon pour les yeux HEY SAILOR, MAC – 16 €

VIII) Rous à lèvres HEY SAILOR, MAC – 19 € « Article précédent





Carnet d'adresses

BEAUTé