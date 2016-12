La folie des vernis flashy

Manucure

La folie des vernis flashyDe la couleur, de la couleur, rien que de la couleur. Le vernis à ongles s'empare de cette tendance. Les ongles sont les « nouveaux accessoires indispensables ». Un vent de renouveau souffle sur les vernis et les créateurs l'ont compris. Les marques ont beaucoup innové en multipliant les couleurs, les textures, les effets, si bien qu'aujourd'hui tout le monde y trouve son compte en matière de vernis. Les marques ont su susciter et entretenir l'envie d'être coquettes jusqu'au bout des doigts. Le vernis c'est aussi un moyen économique de se démarquer ou d'apporter une touche originale à une tenue. Quand le porte monnaie sonne creux, c'est un bon compromis, alors pourquoi s'en priver ?Notre devise : être belles jusqu'au bout des ongles.

1) Vernis O.P.I, collection Holland – 13.90 € (15ml)

2) Vernis Dior, collection Summer Mix – 20.70 € (10ml)

3) Vernis M.A.C - 14 € (10ml)

4) Vernis Gemey Maybelline, collection Colorama – 5 € environ (7ml)

5) Vernis Essie - 11.90 €

6) Vernis Bourjois, collection So Laque Ultra Shine « Paris Show Time » - 8.50 € environ

7) Vernis Bourjois, collection So Laque Ultra Shine « Paris Bubble Chic » - 8.50 € envion

8) Vernis American Apparel, collection NEON – 11 €





