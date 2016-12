Beauté

Crème amincissante homme Navigation : Homme Crème amincissante homme

Mesdames, si pour vous les poignées d'amour c'est beau chez les autres mais pas sur votre moitié alors pourquoi ne pas lui suggérer subtilement, voire même lui offrir des crèmes qui lui permettront de parader cet été avec un torse digne des sportifs les plus athlétiques (David Beckham n'aura qu'à bien se tenir!). Attention quand même à ne pas le vexer, et puis vous l'aimez comme il est n'est-ce pas ?!

L'usage des cosmétiques est entré dans les mœurs masculines. Les hommes aussi prennent soin d'eux. Les professionnels de la cosmétique l'ont compris et les crèmes qui leur sont destinés fleurissent sur le marché.

Nous allons faire un zoom sur les crèmes amincissantes disponibles pour la clientèle masculine. Et oui ! Les programmes ventre-plat s'adressent désormais aux hommes qui peuvent aussi avoir de petits complexes liés à quelques kilos en trop ou des amas graisseux mal localisés. La gamme de crèmes Somatoline Cosmétic Homme a adopté sa formule pour combattre les graisses localisées des hommes. Elle leur permet de se « sécher » et de se « tracer » pour reprendre les termes du jargon des adeptes de musculation.

1) Crème Somatoline Cosmétic : traitement abdominaux top définition – 30 € environ selon les revendeurs (flacon de 200ml)

2) Crème Somatoline Cosmétic : traitement ventre et abdomen intensif nuit – 30 € environ selon les revendeurs (tube de 200ml) Biotherm a confectionné un actif raffermissant au nom évocateur à base de ginseng et favorisant l'élimination des graisses abdominales et des capitons.

3) Crème Abdosclupt, Biotherm – 38 € (tube de 200ml)Clarins a crée un gel anti-poignées d'amour destiné aux hommes ayant largement dépassés la vingtaine et qui souffrent fatalement d'un petit relâchement du ventre.

4) Crème Abdo Fermeté, Clarins – 31.70 €Vichy a élaboré un soin dédié aux hommes destiné à réduire le ventre et le haut des hanches.

5) Crème Abdo Lift, Vichy – 25 € environ (tube de 200ml) « Article précédent





Carnet d'adresses

HOMME