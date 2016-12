Le footing est un sport complet qui mobilise toutes les parties de votre corps. En plus de renforcer votre cardio, il vous affinera la silhouette et vous fera perdre du poids. A raison d'une séance de 40 minutes 3 fois par semaine, les résultats sur votre forme physique se feront vite sentir. En effet, vous commencerez à brûler vos graisses et même de longues heures après l'effort. De plus, vous afficherez une meilleure mine, un bien être général. Bien sûr, il n'est de cesse de le répéter, il convient d'associer vos efforts à un régime alimentaire adapté.

Régime alimentaire ne signifie pas restrictions et frustrations mais bien une nourriture saine et équilibrée qui ne néglige aucune catégorie d'aliments. En plus d'être excellent pour la santé, le footing est un véritable exutoire qui vous débarrassera de votre stress.

Nos stars préférés et les plus athlétiques raffolent du footing. Grâce à cela, elles affichent des courbes parfaites. Prenez exemple sur Gwyneth Paltrow, Paris Hilton ou encore Madonna, une véritable adepte du footing qui a 53 ans ferait rougir des jeunettes de 20 ans.

N'attendez plus pour vous y mettre. Une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus vous en passer.