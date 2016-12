Véritable phénomène depuis quelques années en France, la zumba nous est tout droit importée d'Amérique du sud où Alberto "Beto" Perez inventa ce nouveau concept à Cali en Colombie.

A mi chemin entre un cours de fitness et un cours de danse, la zumba a ce sérieux avantage de combiner sport et loisir. D'ailleurs « zumba » signifie bouger et s'amuser. Vous faites donc du sport sans vous en rendre compte rythmées par des musiques endiablées toutes plus entrainantes les unes que les autres. En effet, les chorégraphies mêlent avec brio des mouvements de danses latines (salsa, merengue, reggaeton) et des mouvements de fitness.

Cette fièvre du sport ludique, chaleureux et convivial se décline sous plusieurs formes pour répondre aux attentes et exigences du plus grand nombre. vous trouverez la zumba gold : pour les seniors desireux de continuer à bouer à leur propre rythme.

- La zumba aqua : faites la fête dans la piscine plongez dans le rythme tout en faisant du sport comparable à de l aqua gym mais beaucoup plus accessible et en douceur sur des mélodies latines.

- La zumActomic : pour que les enfants fassent du sport tout en s'amusant. Vous sortirez de ce cours libérées et détendues et en même temps en ayant fait un entrainement physique et notamment musculaire intensif.

Pour notre plus grand plaisir, cette discipline a envahit toutes les salles de sport, si bien qu'aujourd'hui il est facile pour vous de trouver un cours tout près de chez vous. Alors n'attendez plus car l'essayer c'est l'adopter.

Le site officiel de la marque déposée par Alberto Perez – Zumba Fitness : http://www.zumba.com/fr-FR