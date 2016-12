Sport

Les chaussures de sport destinées aux femmes se féminisent. Nous les femmes, le mot qui nous vient automatiquement à la bouche est ENFIN ! Laquelle d'entre nous avait envie d'aller faire un footing chaussée d'horribles baskets énormes et difformes qui donnent l'impression de porter du 45.

D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nos fuyions auparavant les salles de sport diront ouvertement les plus décomplexées d'entre nous. Désormais, nous n'avons plus aucun prétexte pour échapper à une séance de course à pieds. Voici une sélection de chaussures qui donnent envie de faire du sport.





1) Baskets RealFlex Optimal (rose), REEBOK – 63 € (existe en noir et en bleu – 45 €)

2) Baskets « Alkmene runner » by Stella McCartney (gris), ADIDAS - 84 €

3) Baskets RealFlex Run (noir et semelle rose), REEBOK – 63 €

4) Baskets Spider LT2 (violet), NIKE – 170 €

5) Baskets Gel-Hyper 33 (vert) , Asics – 130 € « Article précédent | Article suivant »





