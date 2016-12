Patchwork de fleurs

Et non ! Le patchwork n'est pas à réserver à vos plaids ou à vos couettes, on ne vous dira que vous êtes sorties trop vite de chez en emportant votre plaid au lieu de votre veste, chemisier ou petite robe d'été. N'ayez pas froid aux yeux et optez pour le courant en arborant avec fierté vos couleurs, bien que nombreuses certes mais harmonieuses entre elles! Car le fameux patchwork s'invite bel et bien dans vos gardes robes sans tomber dans l'effet tablier. Il débarque également pour agrémenter vos accessoires d'une touche colorée. Ces assemblages osés de carrés de tissus donnent un tout harmonieux sans faute de goût. Osez donc le patchwork pour un look décalé ou sophistiqué.