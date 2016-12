Le 7 Juillet 2012 , le Emerging Trends Fashion Challenge s'est tenu à Paris , Espace Saint Martin.Ce concours à permis de faire découvrir des créateurs du monde entier :Norvege, Pakistan, Canada , USA...

Un Jury International composé de professionnels de la mode : Barry Laden , Fondateur du Laden Show room , Le show room britannique le plus célèbre pour découvrir les jeunes talent

Olivia Pinnock , Rédactrice de mode de Tell Us FashionArtem Balaev, Fondateur et producteur de Aurora Fashion Week de Saint-Petersbourg.

Les jeunes designers ont présenté des créations sur trois themes : Les tendances passées, Présentes et futures.

Cinq Créateurs ont concourus:

Rudy Wolff ( Norvege)

Christine Manthey ( USA )

Jamie Ochrey ( USA)

Kristi Vosbek ( Canada)

Nayna Fashion House ( Pakistan)

La gagnante Christine Manthey s'est vu remettre le Trophée Emerging Trends 2012 et un Chèque de 5000 dollars.( http://www.mantheycollection.com/ )