Look casual sport pour tendance été 2012

La mode « casual sport », une mode à mi chemin entre les tendances urbaine et classique. Une mode qui associe a priori des styles qui n'ont rien en commun mais qui au final donnent un tout harmonieux. Le casual sport c'est un look simple et décontracté avec une touche sportwear. C'est également une des tendances de ce printemps été 2012.En effet, cette saison 2012 met à l'honneur celles qui aiment arborer des tenues légères sans trop d'artifices. Le « casual sport » est un bon compromis car sans tomber dans la banalité ou dans l'effet « tout juste sortie du lit » vous pourrez porter vos classiques préférés en les agrémentant d'une touche tendance plus fun. Personne n'est passé à côté de la tendance « sneakers compensées » dopée par Isabel Marant. Ces « it shoes » constituent sans conteste le « must have » de la mode « casual sport ».Nous avons confectionnés 4 tenues avec une touche sportwear.