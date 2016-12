Tendance Imprimés Ethniques

Nous l'avons toutes remarqué, l'imprimé d'inspiration ethnique fait un retour en force en ce printemps-été 2012, il devient incontournable au sein de toutes les enseignes de mode à la pointe de la «branchitude» comme diraient nos gourous de la mode. Les tissus qui nous évoquent l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine en même temps : imprimés « boubou » ; « wax » ou « ikat » seront incontestablement les indispensables de cette saison.

En petites touches ou en total look, n'hésitez pas à shopper des pièces toutes plus belles les unes que les autres qui paraissent toutes plus uniques les unes des autres dues aux motifs aléatoires et arty revus par les designers et stylistes contemporains.