Tuniques et caftans pour l’été 2012

Les caftans évoquent pour beaucoup les tenues portées par les femmes lors des grandes cérémonies orientales et asiatiques. La mode de cet été 2012 adapte ce vêtement à la vie de tous les jours pour vous confectionner un style ethnique ou plus urbain selon le modèle. Uni ou imprimé, vous pourrez porter le caftan version été 2012 en petite robe d'été ou en tunique à la plage.

1) Caftan de Plage - Lua Morena, 70 €

2) Caftan de Plage Bonita – Lua Morena, 70 €

3) Caftan de Plage Mara – Lua Morena, 70 €

4) Caftan avec parties ajourées à pois – French Connection, 90.95 €

5) Robe caftan avec dos ouvert – Prophecy, 65.16 €

6) Caftan de plage – La Perla, 308 €

7) Caftan prune en soie/poussière Kainda – Diane Von Furstenberg, 284 €

8) Zebra Kaftan Maxi Dress – Mango, 122.16 €

9) Kaftan Cancun – Miss June, 60 €





