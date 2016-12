Nous les avons tant attendus, et bien désormais J – 1 avant les soldes !!!! Demain, mercredi 27 juin 2012 à 8h du matin s'ouvriront officiellement les soldes d'été 2012. C'est l'occasion de se refaire une garde robe et de shopper à moindre coût les articles si désirés depuis déjà longtemps.

En effet, nombreuses sont celles qui ont attendu les soldes avec impatience, à repérer inlassablement les tenues susceptibles d'être soldées. Nombreuses sont celles aussi qui sont parvenues à freiner leur frénésie d'achat en vue d'attendre cette date clef. Et bien le compte à rebours a sonné, il ne vous reste plus que quelques heures à attendre avant d'envahir vos boutiques préférées.

Comme à chaque période de soldes, il vous faudra vous armer de patience ; les agoraphobes abstenez vous, car les soldes vont de paire avec la foule, les bousculades, l'attente en caisse et de nombreux désagréments.

S'offre une option pour les moins téméraires, faire les soldes depuis votre ordinateur à la maison. En effet, c'est une solution qui se développe d'année en année ; mais la plupart du temps vous n'aurez accès qu'à une partie de la collection et il ne vous sera pas possible d'apprécier les textures, les matières et le véritable aspect des produits.

Dans tous les cas, vous avez jusqu'au 31 juillet 2012 pour profiter des promotions, rabais et soldes.