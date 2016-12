La broderie d'antan est de venue aujourd'hui hype et tendance! Elle est à la pointe de toutes les tendances des collections printemps été 2012 sur toutes les couvertures de magazines vous la verrez remise au goût du jour, elle investit vos gardes robes après avoir été délaissée pour décorer nos rideaux et autres linges de décoration intérieure. Elle est redevenue un must have avec des graphismes actuels qui nous rappellent subtilement les canevas et autres points de croix de nos grands-mères.