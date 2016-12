Prêt a porter

Le terme « péplum » évoque gladiateurs et autres combattants romains de l'ancien temps. En réalité, la tendance « péplum » fait référence à leurs tenues évasées au niveau des hanches et mettant généralement en valeur leur taille.Les tenues d'inspiration antique mettent donc très largement à l'honneur nos courbes. Nos lignes sont soulignées tout particulièrement au niveau du buste et de la taille alors que nos fessiers sont astucieusement cachés sous un amas de tissus bouffants et tout en volumes. Ce genre de tenues fera très certainement le bonheur de toutes celles qui souhaitent gagner un certain galbe ou un derrière plus charnu. Cette tendance fera également le bonheur des plus excentriques, car les robes que vous allez voir sont toutes plus extravagantes les unes que les autres.Voici une sélection de tenues dites « péplum ».

1) Robe péplum corail avec col en V MISS SELFRIDGE, corail - 55,00 €

2) Robe péplum ajustée MISS SELFRIDGE, noir - 50,00 €

3) Robe péplum bustier MANGO, noir – 49,99 €

4) Jupe péplum MANGO, noir – 34,99 €

5) Robe H&M - 39,95 €

6) Robe H&M - 17,95 €

7) Robe ornée de volants à la taille ZARA, rouge corail prononcé - 29,95 €

8) Robe ornée de volants à la taille ZARA, imprimés corail - 69,95 €

9) Robe ornée de volants à la taille ZARA - 79,95 €

10) Top sans manches à basques ASOS - 33,94 €

11) Top à basques avec manches longues AWEAR - 33,94 €

