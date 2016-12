Credo Milano...le luxe à l’italienne

Sacs

Choisissez votre sac, sélectionnez le type de cuir et la couleur qui conviennent à vos envies et vos désirs, ajoutez la taille idéale et vous obtenez le sac de vos rêves….celui que personne d’autre ne possède ! sergio Maddalena, le créateur et designer de Credo Milano offre à chaque femme le cadeau ultime : le luxe de se sentir unique"Un choix optimal pour votre liberté d'expression individuelle" est sa conviction."

La collection Credo Milano, 100 % made in Italy, est fabriquée à la main à Milan. Une sélection de cuirs précieux et haut de gamme tels que le crocodile, alligator, python, l’iguane, le lézard, l’autruche, cuir nappa… des créations exclusivement fabriqués à la main en pièces uniques ou en série très limitée. Tout est fait dans les détails et le savoir faire des artisans italiens n’a de limite que leur talent et vos désirs.

porter l’unique ….et comme son créateur le dit si bien:« All the rest is déjà Vu!»



Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous consulter

www.credomilano.com

Pas une des créations n'est semblable à l'autre et chaque pièce reflète le goût et la personnalité de son créateur.





