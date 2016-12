Lingerie

ingerie seconde peau Navigation : Mode ingerie seconde peau

ingerie seconde peau Oubliez les armatures rigides et autre coutures inconfortables qui vous gênent dans vos mouvements, vous embarrassent ou parfois même vous font mal. Optez pour une lingerie révolutionnaire qui vous offre maintien et confort à la fois. Et oui, concilier ces 2 avantages est possible grâce aux pièces de lingerie dites « seconde peau » qui mêlent esthétique et pratique. De même, abandonnez les coutures et démarcations visibles à travers vos vêtements, pour une lingerie invisible même sous vos vêtements les plus moulants. Idéale également pour le sport, cette alternative vous permet de faire vos exercices sans avoir à vous soucier de votre soutien gorge. ingerie seconde peau Oubliez les armatures rigides et autre coutures inconfortables qui vous gênent dans vos mouvements, vous embarrassent ou parfois même vous font mal. Optez pour une lingerie révolutionnaire qui vous offre maintien et confort à la fois. Et oui, concilier ces 2 avantages est possible grâce aux pièces de lingerie dites « seconde peau » qui mêlent esthétique et pratique. De même, abandonnez les coutures et démarcations visibles à travers vos vêtements, pour une lingerie invisible même sous vos vêtements les plus moulants. Idéale également pour le sport, cette alternative vous permet de faire vos exercices sans avoir à vous soucier de votre soutien gorge. « Article précédent | Article suivant »





Carnet d'adresses

MODE